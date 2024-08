Depois de ter destacado no Instagram o seu aniversário, esta sexta-feira, dia 23 de agosto, Mafalda Castro revelou o motivo de ter passado a data especial em casa.

Numa das stories que fez na rede social, a apresentadora explicou: "Aniversário passado em casa porque tivemos a excelente ideia de marcar as vacinas do segundo mês do Manel para o dia anterior".

De recordar que o pequeno Manel nasceu a 20 de junho e é fruto da relação da apresentadora com Rui Simões.

© Instagram_mafaldacastro

