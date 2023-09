Mafalda Castro dá cartas na rádio, na televisão e também em palco, para onde no início do verão levou o podcast que tem com o companheiro, Rui Simões.

'Bate Pé' teve a sua versão ao vivo nos meses de junho e julho deste ano, momentos marcantes que Mafalda decidiu recordar este domingo, dia 17, na sua conta do Instagram, partilhando algumas fotografias de um dos primeiros espetáculos, que aconteceu no Teatro Tivoli, em Lisboa.

"Ainda olho para estas fotos e quase não acredito que fizemos isto juntos, com o podcast que criámos. Tenho muito orgulho no que criamos juntos mas principalmente em ter alguém ao meu lado como o Rui, que é a pessoa mais incrível de sempre! Vamos fazer outra vez? (Daqui a um tempo…)", escreveu Mafalda, na legenda das fotografias.

