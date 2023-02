Mafalda Castro tornou-se conhecida do público enquanto influenciadora digital e, posteriormente, radialista e apresentadora, no entanto, o seu sonho pelo mundo da comunicação já vem desde a adolescência.

Numa conversa com o namorado, Rui Simões, Mafalda revelou que chegou a inscrever-se para ir ao casting dos 'Morangos com Açúcar' e do programa 'Ídolos', algo que nunca aconteceu.

"Inscrevi-me no casting dos 'Morangos' há muitos anos e inscrevi-me no 'Ídolos' também e nunca fui", introduz.

"Uma coisa é cantar tipo em casa, ambiente controlado, agora num ambiente que não consigo controlar, eu não consigo cantar", confessa.

"Na altura não tinha ninguém para me ajudar a trabalhar, eu não ia trabalhar aquilo para o 'Ídolos', tinha 15 anos e achava que era a próxima Miley Cyrus. Ia ser ver vergonhoso. Graças a Deus que eu não vi o email deles a aceitar a minha candidatura", diz, por fim.

Leia Também: Rui Simões conta história de namoro terminado e Mafalda Castro reage