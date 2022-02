Foi em setembro que Mafalda Bessa foi avó da primeira filha de Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio. No entanto, a notícia da gravidez foi dada à viúva de Nicolau Breyner meses antes, num dia muito especial.

Esta quarta-feira, 16 de fevereiro, Mafalda Bessa completou 54 anos e contou que foi neste dia, há precisamente um ano, que soube que ia ser avó.

"Faz hoje um ano tive a notícia de que ia chegar este bichinho...", disse na sua página de Instagram, onde partilha uma fotografia em que aparece com a neta ao colo.

Nas stories da sua página de Instagram, Mafalda Bessa publicou outras imagens do dia do seu aniversário nas quais aparece novamente com a menina. Também Rita Patrocínio destacou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia da filha com a avó. Veja na galeria.

