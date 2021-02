Tatiana Oliveira Magalhães, uma das mais famosas participantes da segunda edição de 'Casados à Primeira Vista', vive um momento particularmente delicado na sua vida.

Apesar de ter casado em outubro com Bruno, também ele participante do programa da SIC, a jovem enfermeira não vive a pela felicidade que gostaria por ter a mãe doente.

Aos 59 anos, a mãe de Tatiana luta contra um cancro no pâncreas. Uma dura batalha travada pouco meses depois da morte da prima Luísa, que era como uma irmã para a participante de 'Casados' e que perdeu a vida devido ao cancro de mama.

"Aqui estão as minhas duas Luísas. A minha mãe, e a minha prima que crescemos juntas na mesma casa e que era como uma irmã para mim. A Luísa prima enfrentou o cancro da mama e infelizmente perdeu a batalha em Dezembro, tinha 41 anos. Agora a minha mãe com 59 anos está a enfrentar este monstro, mas no pâncreas", conta Tatiana nas suas redes sociais.

E a verdade é que já a tia da jovem, irmã da sua mãe, morreu com a mesma doença. "Em 1997 a minha tia, irmã da minha mãe e mãe da minha prima Luísa também perdeu a batalha contra o cancro da mamã, tinha 40 anos".

Por fim, uma mensagem a todas as famílias que como a sua têm sofrido às mãos do cancro. "Já chega! Muitas famílias estão ou já passaram pelo mesmo que nós. Se já estávamos unidos sim! E nos vamos unir ainda mais", termina.

