Madonna surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um novo vídeo do filho David Banda, de 14 anos, onde este aparece a dançar um tema de Michael Jackson, 'They Don't Care About Us'

Uma publicação que serviu para homenagear George Floyd, o homem negro desarmado que foi recentemente morto durante uma detenção nos Estados Unidos.

"Com as notícias do assassinato de George Floyds a correr o mundo, o meu filho David dançou em homenagem a George, à sua família e a todos os atos de racismo e discriminação que acontecem diariamente na América", escreveu a cantora na legenda do vídeo.

Recorde-se que Madonna adotou David, aos 13 anos, no Malawi, em 2016.

