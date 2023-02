Madonna perdeu o irmão no passado domingo, dia 26 de fevereiro. Anthony Ciccon morreu aos 66 anos e a relação entre ambos nunca foi fácil.

Ainda assim, mesmo com várias divergências, a artista recusou virar as costas a Anthony. De acordo com o TMZ, Madonna continuou a apoiar o irmão e chegou mesmo a pagar as contas da clínica de reabilitação onde o mesmo esteve internado praticamente até morrer.

Vale notar que Anthony Ciccon lutava contra o vício do álcool, o problema que, de acordo com a imprensa internacional, o afastou de Madonna.

