Abaixo vai encontrar um dos vídeos mais divertidos que irá ver hoje. O registo, publicado pelo museu Madame Tussauds no TikTok, é só mais um que pretende brincar com o novo look de Harry Styles, que recentemente decidiu rapar o cabelo.

No museu situado em Sidney, Inglaterra, há uma estátua de cera do artista, embora a mesma ainda o tenha com o cabelo mais longo.

Por isso mesmo, o museu gravou um vídeo para as redes sociais onde uma jovem tentar rapar-lhe o cabelo, com outras pessoas a tentarem impedi-la.

Tudo isto acontece ao som de 'Only Love Can Hurt Like This', de Paloma Faith, canção triste que torna o vídeo ainda mais divertido.

Até ao momento da publicação desta peça, o vídeo já conta com mais de 63 mil e 600 gostos, bem como com 190 comentários.

Veja-o abaixo.

