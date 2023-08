É a reta final das gravações de 'Morangos com Açúcar'. A série juvenil da TVI estreia no último trimestre do ano e os atores já começaram a despedir-se do projeto.

Madalena Aragão, que será a protagonista da próxima temporada, recorreu ao Instagram para agradecer às pessoas com as quais trabalhou e para assinalar o fim da sua participação nesta produção.

"Os 'Morangos'. Para uma geração significa apenas 'uma série'. Para mim, uma família. Nunca vão haver 'obrigadas' suficientes, amo-vos", escreveu a atriz na legenda de uma nova publicação, que pode ver abaixo.

Leia Também: Gravações da nova temporada de 'Morangos com Açúcar' estão perto do fim