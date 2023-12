Com humor e imagens do passado. Foi desta forma que Madalena Abecasis assinalou publicamente o oitavo aniversário do filho José.

A influenciadora publicou inúmeras imagens que mostram o crescimento do menino e, na legenda, brincou com a data e recordou ainda o dia do parto.

"Há oito anos, mais ou menos a esta hora, estava eu a levar pontos na pechonxa com um bebé de ouro ao colo. O bebé que só parava de chorar com Lionel Richie e que dizia 'carro' de uma forma peculiar. Parabéns Zé! Vai Zééééé!", brincou Madalena.

Confira na galeria as fotografias publicadas.

