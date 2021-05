A rainha Letizia usou e a peça esgotou em poucas horas. Falamos do macacão branco, com folhos na zona do top, que a monarca escolheu para marcar presença na 41.ª edição da Feira Internacional de Turismo, que decorreu em Madrid esta quarta-feira.

Bastaram breves momentos para as admiradoras da monarca correrem à loja online da IQ Collection para conseguirem um modelito igual. E eis que ficou esgotado em todos os tamanhos.

A peça, que aparece com o valor de 135 euros, existia também em azul, mas também esta cor se encontra indisponível nos vários tamanhos.

Rainha Letizia e rei Felipe VI© Getty Images

