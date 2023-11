Luísa Sonza foi uma das várias estrelas brasileiras que marcaram presença nos Prémios Multishow 2023, evento que premeia os melhores artistas musicais deste país.

A cantora escolheu um look invulgar, bem à imagem do que são habitualmente as suas opções. Desta vez, porém, foi ainda mais longe.

Luísa apresentou-se com um longo vestido encarnado que, para além de um decote acentuado, fica marcado por um apontamento que esconde o seu rosto.

De perfil, no entanto, a cara ficou a descoberto, como poderá ver mais abaixo.

