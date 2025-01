No ano em que Luísa Ortigoso perdeu a mãe, a atriz fez um balanço de 2024 e deixou os desejos para 2025.

"Fecha-se um ano com coisas boas, sim, mas também com coisas duras a nível pessoal e coletivo. Sonhar com um mundo melhor e tentar fazer tudo o que estiver ao meu alcance por isso fará sempre parte dos desejos para um novo ano. E que se acabe com o genocídio, com guerras sem sentido, que a saúde e a escola públicas se salvem entre nós. E que a Cultura floresça e continue a agitar os nossos corações e as nossas mentes. Feliz 2025", lê-se na legenda da publicação.

A mãe da atriz morreu dia 3 de dezembro, um mês depois de completar 94 anos de idade.

