Luísa Ortigoso despediu-se do pai no dia 13 de julho de 2018, uma data que ficará para sempre marcada na sua memória. Hoje, precisamente dois anos depois da morte do progenitor, a atriz recorreu à sua página de Instagram para recordá-lo e homenageá-lo.

"Dois anos sem os seus abraços, sem o seu maravilhoso sentido de humor, sem as nossas conversas sobre tudo e sobre nada, sobre o mundo... Tantas saudades, pai", escreveu na rede social onde partilhou uma fotografia de infância em que aparece na companhia do pai.

Veja abaixo:

