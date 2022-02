Luísa Castel-Branco teceu um comentário arrasador em relação ao comportamento de Jaciara dentro da casa do 'Big Brother Famosos'. Sem 'papas na língua', a comentadora do reality show da TVI expôs a sua opinião no programa desta quarta-feira do 'Dois às 10'.

"Infelizmente, hoje em dia, o politicamente correto torna tudo de um vazio e de uma hipocrisia impressionante", começa por defender.

"Eu, que sou feminista da vida inteira num tempo em que isso era altamente nocivo, já tenho vergonha delas e deles ao utilizarem a palavra machismo e feminismo", lamenta.

Entretanto, esgrima: "Tenho muita pena que a Jaciara não mostre o ser humano que é, que as figuras que ela faz são degradantes. (...) Ou está a fazer o 'selinho', ou está a roçar-se em alguém para apanhar o 'selinho', ou vai fazer uma dança pseudoerótica. E depois queixa-se, que é o mais extraordinário, da discriminação as mulheres, que como exemplo de mulher ela é a última coisa que pode haver".

"Espero sinceramente que ela só seja aquilo no jogo, porque cá fora se anda a agarrar todos os homens à 'selinho' é uma grande chatice, é degradante", completa.

Leia Também: Big Brother: "Os famosos vão passar a piores 48 horas das suas vidas"