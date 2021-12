Luísa e Inês Castel-Branco foram convidadas no programa 'Dois às 10' de segunda-feira, dia 6, onde falaram sobre a relação de cumplicidade que as une.

Depois da passagem pelo formato matutino da TVI, a escritora recorreu às redes sociais para deixar um elogio à filha, afirmando que se sente uma "sortuda" pelos filhos que tem.

"Estive na TVI, no 'Dois às 10', com a minha princesa. Eu sou uma mãe galinha e uma mãe feliz. Independentemente do trabalho da minha filha. Mas porque é um ser humano maravilhoso. Ela e os irmãos mimam-me e mesmo assim eu tenho sempre saudades deles e dos meus netos. Mas tenho o coração quente pelo reconhecimento que me dão. Sou uma sortuda"

E rematou: "Um abraço para todos os que estão desse lado e que a vida vos dê o mesmo".

Recorde-se que, além de Inês, Luísa Castel-Branco é ainda mãe de Gonçalo e António.

