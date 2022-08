Meses depois de ter terminado o namoro com Gonçalo Santana Lopes, filho mais velho de Pedro Santana Lopes, Luísa Beirão deixou o amor voltar a tomar conta do seu coração. A modelo está novamente numa relação, tal como provam as suas mais recentes partilhas na rede social Instagram.

Na últimas horas, Luísa publicou imagens nas quais beija apaixonadamente Lourenço Tamagnini. As imagens, entretanto eliminadas por tratarem-se de uma InstaStorie, surgiram como forma de parabenizar o empresário por mais um aniversário.



© Reprodução Instagram/ Luísa Beirão

Mais tarde, Luísa mostrou-se na praia com o novo amor e voltou a declarar-se:

"Parabéns, Amor. Continua a brilhar", declarou na legenda do registo.

Leia Também: Caras conhecidas brilham na festa dos 80 anos da Mateus Rosé