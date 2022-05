Com o calor que se tem sentido em Portugal, já foram várias as imagens em biquíni ou fato de banho que as famosas publicaram nas redes sociais.

Ainda esta terça-feira, Luciana Abreu mostrou-se em biquíni e os elogios não tardaram a chegar.

"Maravilhosa" ou "a mais linda do mundo", são algumas das reações que se pode ler na caixa de comentários.

