Luciana Abreu prepara-se para lançar a sua nova música - 'Malagueta' - que poderá ser ouvida na íntegra no próximo 'Domingão', na SIC. Enquanto o aguardado dia não chega, a artista decidiu levantar 'a ponta do véu' do tema ao partilhar um vídeo no Instagram no qual canta o refrão do mesmo.

Assim que partilhou o vídeo, a também apresentadora foi alvo dos mais diversos elogios por parte de diversos admiradores na rede social.

Numa outra publicação em que falou deste novo projeto, Luciana lamentou o facto de ao longo da sua carreira apenas lhe terem sido feitas promessas vazias, pelo que decidiu percorrer este caminho por conta própria.

