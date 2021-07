Lourenço Ortigão está de saída da TVI após mais de uma década ao serviço da estação de televisão. A revelação foi feita pelo próprio ator através de um comunicado na sua conta de Instagram.

"Hoje, dia 1 de Julho de 2021, termino a minha ligação contratual com a TVI. Não cabe nestas palavras tudo o que eu sinto, o meu agradecimento a TODOS os que fizeram parte do meu percurso, me ajudaram e apostaram em mim nos 12 anos em que me dediquei a este canal. Deixo também uma palavra especial de agradecimento à Plural Entertainment e a todos os profissionais com quem me cruzei e onde vivi como uma segunda casa", começa por referir.

Lourenço continua, referindo que esta foi uma decisão que ele mesmo tomou, esperando a partir daqui novos desafios na sua carreira: "Entrei na estação com 19 anos, faço 32 daqui a pouco tempo, por decisão própria e depois de muita ponderação termino hoje esta ligação com a sensação de dever cumprido, de ter sido sempre profissional, bom colega, cumpridor e sempre disponível para dar o meu contributo com toda a minha melhor energia".

"O público merece o melhor de mim e essa será sempre a minha prioridade, sempre foi e será o meu compromisso com todos os que me seguem e que valorizam o meu trabalho. Assim sendo, abraço agora uma nova fase da minha vida, terminando este ciclo profissional, sendo certo que continuarei este caminho que escolhi para a minha vida e que terá certamente muitas outras tantas etapas a seguir com o mesmo empenho e dedicação. Porque sim, acredito que ainda estou no início e que não há limites para a nossa ambição e perseverança, sempre com respeito por nós e pelos outros e com a máxima humildade!", continua.

"São as decisões mais difíceis que nos definem e esta é certamente uma das que mais me custou até hoje. Quero acima de tudo agradecer a TODOS vocês, deixo-vos a promessa de que vão continuar a ter-me 'por perto' e sempre com verdade e transparência", termina.

