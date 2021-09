Júlia Pinheiro voltou esta quinta-feira, dia 23 de setembro, a dar provas da sua elegância e bom gosto.

A apresentadora SIC provou com a escolha do look para conduzir o seu programa vespertino que é possível combinar elegância e conforto... no caso, um look chique com uns confortáveis ténis.

Júlia apostou num fato acetinado castanho e uns tradicionais All Star. Eis o resultado final:

