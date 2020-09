Cristina Ferreira começou a semana com um sorriso no rosto e quis animar esta segunda-feira também com a escolha do visual.

Como mostrou nas redes sociais, fez frente ao tempo cinzento com um look jovial, no qual se destacava a minissaia de folhos e os botins estilo militar.

"Gostam do visual de hoje?", questionou a apresentadora, de 43 anos, ao partilhar a indumentária nas redes sociais.

As primeiras reações não deixam dúvidas que a escolha foi aprovada.

Ora veja.

