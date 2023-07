Maria Cerqueira Gomes voltou a encantar tudo e todos com o visual com que surgiu em mais um episódio do programa 'Casamento Marcado', deste sábado, 8 de julho.

Sem dúvida que a grande 'estrela' do look foi o chapéu de palha que envergou, da marca M. Jesus Losater.

O vestido pode ser encontrado na Boutique Antónia Lage. Já os sapatos são Luís Onofre.

O look mereceu os mais diversos elogios. Veja as imagens na galeria.

