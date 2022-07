Melanie Jordão, mais conhecida como Mel, resolveu partilhar com os seguidores do Instagram uma sugestão perfeita para um casamento ao final da tarde.

"Inspiração de look de casamento", declarou a namorada de Diogo Piçarra ao posar com um vestido verde acetinado, curto e de ombro descaído, combinado com umas sandálias e bolsa douradas.

Clique para o lado na partilha abaixo para ver todas as fotos e partilhe connosco o que achou da sugestão de Mel Jordão.

