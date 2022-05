Esta semana, Letizia marcou presença no evento do Dia Mundial da Cruz Vermelha e usou, para a ocasião, um dos visuais mais marcantes desde que se tornou rainha de Espanha.

Constantemente sob as luzes dos holofotes, a mulher do rei Felipe VI arriscou num vestido com aberturas na zona da cintura, o que deixou em destaque os seus abdominais.

O modelito foi alvo de críticas e foi notícia na imprensa internacional. E esta não foi a primeira vez que Letizia divide opiniões com a escolha de um look ousado.

Em 2017, surgiu na entrega do Prémio de Jornalismo Francisco Cerecedo com um vestido curto, repleto de franjas, da assinatura de Teresa Helbig. Na altura, houve alguma controvérsia em relação ao cumprimento do modelito, que muitos consideraram não ser apropriado para uma rainha.

Recordamos os dois visuais e deixamos a decisão do seu lado: Qual merece o título de Look da Semana?



© Getty Images



© Getty Images

