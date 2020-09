Em casa de Jennifer Lopez, parecem ser vários os talentos. A filha da cantora, Emme, de 12 anos, começou a dar os primeiros passos no mundo da escrita ao lançar um livro de orações, o 'Lord Help Me', que fica disponível este mês.

A obra, escrita em conjunto com a ama de Emme, Jessica Morrison, conta com as orações que fazem antes de adormecer e será lançado na próxima terça-feira, dia 29.

"Espero que as crianças aprendam a rezar, partilhem o livro e divulguem o poder da oração depois de o lerem", afirmou Emme em declarações à revista People.

