Lionel Messi falou abertamente sobre a sua carreira e família, que são os grandes pilares. Numa fase muito feliz, o jogador do Barcelona abriu o coração para falar na importância que a mulher, Antonela, tem na sua vida, uma vez que o acompanhou sempre.

"Tive sempre a minha família ao meu lado, foi essencial começar a viver com ela no desporto e no dia a dia. Na tranquilidade e saber estar em todos os momentos", começou por dizer em entrevista ao Mundo Deportivo, após ser questionado sobre qual o papel que a companheira teve na sua carreira.

"Estar feliz e tirar-me do mundo do futebol, que era muito difícil para mim. Foi e é a pessoa mais importante", acrescentou.

Sobre os filhos que têm em comum - Thiago, de sete anos, Mateo, de quatro, e Ciro, de um -, Messi conta que todos gostam de futebol, mas os mais velhos são, naturalmente, os que acompanham mais este mundo.

"Eles vêm para o campo e aos treinos e isso aproxima-os de mim", revelou. Sobre os jogadores preferidos dos meninos, respondeu: "Gostam muito de futebol. Falam muito do Luis Suárez, temos mais relação com ele, do Griezmann... Falam do Arturo Vidal desde o primeiro dia pelo cabelo e tudo mais... Também falam de gente de fora, do Mbappé, do Cristiano Ronaldo, do Neymar".

O craque argentino afirmou que tem uma vida "muito normal", dividida entre a família e o mundo do futebol. "Felizmente, a minha profissão permite-me passar muito tempo com as crianças", destacou, mostrando-se muito feliz com todas as conquistas tanto pessoais como profissionais.

Leia Também: : A opinião sobre Ronaldo e a complicada saída de