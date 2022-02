Lindsay Lohan já está a começar a preparar-se para o casamento com Bader Shammas. A atriz, de 35 anos, revelou em novembro do ano passado que está noiva.

Em conversa com o Extra, esta sexta-feira, Lindsay Lohan atualizou sobre os planos para o grande dia. Questionada sobre "que tipo de noiva é que vai ser", a atriz explicou que será "mais discreta".

"Mesmo no meu aniversário só quero ter a certeza que todos os outros estão bem e então depois eu fico bem. Vou ser mais assim", disse.

Lindsay Lohan acrescentou que "está à procura de destinos". "Já comecei a conversar com uma amiga minha sobre o vestido. Mas quero fazer as coisas direito e quer acompanhar tudo. Mas é um momento emotivo. Sou muito feminina, por isso...", destacou ainda, confessando que planeia usar mais do que um vestido.

