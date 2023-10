Lindsay Lohan está no "momento mais estável e confiante" em que já esteve, após ter sido mãe.

A atriz, de 37 anos, deu as boas-vindas ao filho, Luai, em julho deste ano, um bebé que nasceu do casamento com Bader Shammas.

Agora, fonte próxima de Lindsay Lohan afirmou que ela é uma mãe muito "prática" e está muito focada na sua saúde.

"Ela adora ser mãe e isso aconteceu muito naturalmente. Ela é muito prática com o Luai. no momento mais saudável, estável e confiante da sua vida. Ela cozinha do zero e come muitos alimentos frescos, muitas verduras. Também faz Pilates e faz caminhadas e corridas com o bebé e o Bader. Está focada em ser uma mãe saudável", revelou a fonte em declarações à UsWeekly.

