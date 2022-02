Depois de muita indecisão Liliana Almeida decidiu permanecer no 'Big Brother Famosos'. A cantora afirma ter optado por ficar no jogo com um objetivo muito claro: limpar a imagem de Bruno de Carvalho e provar que não existe violência ou abusos na relação de ambos.

Em conversa com Jorge Guerreiro, Liliana chegou mesmo a afirmar na tarde de terça-feira que está a pensar fazer um drástico protesto para que seja retirada a queixa que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) apresentou no Ministério Público (MP) pelo "comportamento ameaçador" do empresário.

"Só me vejo a fazer uma coisa muito doida: que é uma greve de fome. Acredito que nos momentos de rutura, entregarmos mesmo o que temos de mais precioso, que é o nosso corpo e a nossa alma a uma causa, eu acho mesmo que trará sempre alguma coisa", explica a cantora ao levantar esta hipótese.

Jorge Guerreiro, que a ouvia, tentou mostrar-lhe que esta poderia não ser a melhor solução. "Não te leva a lado nenhum. Percebo-te. Seria uma coisa para marcar uma posição, para aquilo que se está a passar, mas aí as pessoas podem questionar: 'então mas ela está lá dentro a fazer greve de fome em vez de estar lá fora a resolver a situação e a dar voz à coisa?'", lembrou o músico.

