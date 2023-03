Liliana Aguiar vive uma fase difícil depois da complicada separação do ex-companheiro Francisco Nunes.

Os dois continuam envolvidos numa grande polémica mas Liliana tem encontrado força junto dos dois filhos: Santiago, de quatro anos, e Salvador, de seis.

"No final do dia o mais importante é o amor que os teus filhos te dão. 'Tudo vai passar' by [por] Salvador Pereira. 'Amo-te tanto' by [por] Santiago. Só o verdadeiro amor importa", escreveu Liliana Aguiar na legenda de uma nova publicação feita nas redes sociais, na qual surge ao lado das duas crianças.

Leia Também: Liliana Aguiar reage a comentário de Cláudio Ramos sobre a sua separação