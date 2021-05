Liliana Aguiar surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma rara fotografia do filho mais velho, Miguel Ângelo, fruto da antiga relação com Miguel Ângelo Tavares.

"Um filho, um amor e um companheiro de vida. Orgulho no teu percurso, no teu coração e na tua simplicidade . Que sejas um exemplo e uma referência para os teus irmãos mais novos. O meu gigante. Deus está contigo sempre e eu também, meu 'bebé'", escreveu na legenda do registo que rapidamente chamou a atenção de muitos seguidores.

"Como assim? Como crescem", pode ler-se entre as muitas reações.

Recorde-se que Liliana Aguiar é ainda mãe de Salvador, da relação passada com José Carlos Pereira, e de Santiago, do atual casamento com Francisco Nunes.

