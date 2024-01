Liliana Aguiar 'soma e segue' no Dubai. A figura pública destacou a sua "primeira apresentação" com o objetivo de "representar a sua empresa", na qual teve a oportunidade de estar com mulheres empresárias de todo o mundo.

"Adorei estar num grupo tão extenso e tão poderoso de mulheres empreendedoras, mulheres seguras, mulheres sem medo", notou na sua página de Instagram.

"Todas de diferentes países, mas com a certeza que a coragem é a única saída para conhecer e crescer num novo mundo", completa.

Ora veja:

