Foi no 'Dois às 10', da TVI, que comentaram as notícias recentes sobre o processo que estará a decorrer em tribunal e onde Liliana Aguiar acusa o ex-marido, Francisco Nunes, de violência doméstica.

Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz juntaram-se aos apresentadores Cláudio Ramos e Maria Cerqueira Gomes para falarem deste caso, e foi dito que este não é um problema recente.

"O problema é que não podemos contar toda a verdade, mas importa perceber porque se se contasse toda a verdade, às vezes percebia-se" atirou Cláudio Ramos. "Hoje tem três filhos nos braços e tem uma data de coisas pendentes que são complicadas, e ela é que vai ter que se livrar de todos", destacou ainda, com Gonçalo Quinaz a acrescentar: "E não sabe como".

"Isto não foi de um dia para o outro, tem vindo a arrastar-se, eu sei de problemas que já tinham sido notados por outras pessoas e que a coisa não andava mesmo a correr bem", continuou Cinha Jardim, explicando também que "qualquer pessoa pode fazer essa queixa".

Sobre o caso estar em tribunal, Cláudio Ramos realçou que "a queixa já está apresentada há muito tempo, não é de agora".

"Isto ainda está longe de acabar e tenho muita pena porque existem crianças, não só o [filho] que têm em comum, mas os outros que estão à volta", partilhou Gonçalo Quinaz, destacando também que o filho mais velho de Liliana Aguiar, Miguel, de 17 anos, tem estado "preocupado com a mãe, ao ponto de já estar a pensar em mudar algumas coisas que tinha planeado para ele para poder ajudar a mãe".

Liliana Aguiar completa mais um ano de vida esta quinta-feira, dia 9 de março, e segundo Gonçalo Quinaz, "marcou um restaurante" para celebrar o aniversário com os "amigos mais próximos, principalmente os que estão com ela nesta fase mais complicada".

De recordar que Liliana Aguiar é mãe de Santiago, do casamento terminado com Francisco Nunes, de Salvador, da relação anterior com José Carlos Pereira, e de Miguel Ângelo, da relação passada com António Miguel Tavares.

