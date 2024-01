Lili Caneças usou a sua conta no Instagram para partilhar um desabafo.

A 'socialite' tem estado ausente tanto das redes sociais como da televisão, mas diz que em breve explicará porquê.

"Já tenho saudades de viver… para já é a única parte do meu corpo que posso mostrar, nos últimos 10 dias a minha vida tem sido da cama para o sofá e do sofá para a cama, em breve vou voltar ao 'Em Família' e contar porque estive afastada dum programa e de pessoas que amo", começou por escrever, na legenda de uma fotografia na qual mostra apenas as pernas, estando sentada no sofá, em casa.

"Nasci de bem com a Vida e Vaidosa, e não entrego os pontos. O meu corpo ainda não me deu sinais para parar… até lá continuo com a mesma força que tinha aos 40 anos… agradeço a Deus que me protege, ilumina e continua a mostrar o caminho", concluiu.

