Depois de várias notícias em que anunciavam o nascimento do filho de Lídia Muñoz com Tiago Durão, a atriz confirmou as informações este sábado, 6 de novembro.

Na sua página de Instagram, a neta de Eunice Muñoz partilhou uma ternurenta fotografia do companheiro com o bebé ao colo e escreveu: "24.10.2021 ou O Princípio do Mundo".

Logo após a partilha, a caixa de comentários 'encheu-se' com várias carinhosas mensagens.

