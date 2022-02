Depois de figuras públicas como Noémia Costa, Wanda Stuart ou Sofia Arruda terem reagido nas redes sociais à última atuação de Ivo Lucas no programa 'A Máscara', da SIC, Leonor Poeiras também se manifestou publicamente.

A apresentadora recorreu às stories da sua página de Instagram para reagir à interpretação do artista, que cantou 'My Heart Will Go On'.

"Sem palavras", disse ao destacar um pequeno vídeo da última atuação de Ivo Lucas no programa, onde se escondia atrás do fato Viking.

© Instagram

Leia Também: Ivo Lucas vai estar em 'Alta Definição', revela Daniel Oliveira

Leia Também: Leonor Poeiras encontra-se com Mariama Barbosa após tratamentos no IPO