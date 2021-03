"Faz hoje 1 ano que a TVI me deu para as mãos o último desafio profissional", foi desta forma que Leonor Poeiras começou por recordar nas redes sociais o último projeto que integrou no canal, 'Todos Por Todos - Especial Covid 19', antes de ter deixado de colaborar com o mesmo.

Entretanto dá pormenores do convite: "Um pedido que chegou de véspera, por telefone às 8h da noite, e que abracei com toda a responsabilidade e profissionalismo durante duas semanas, apesar do medo".

Posteriormente confessa que, apesar de ter "muitas saudades de fazer televisão", também tem "calma e confiança" no que o futuro lhe reserva.

Recorde-se que, em novembro do ano passado, Leonor revelou numa entrevista que tinha sido dispensada da estação de televisão após 17 anos de serviço. A comunicadora deu conta que teve de recusar alguns trabalhos devido a um problema de surdez parcial que a impedia de trabalhar em ambientes com muito ruído.

Uma vez que o seu problema não foi entendido pela direção do canal, a apresentadora decidiu entrar com um processo em tribunal.

