Ainda se lembra do pequeno Otávio da novela da Globo 'Da Cor do Pecado'? Passados 18 anos desde que a trama fez sucesso no Brasil e em Portugal, descobrimos como está atualmente Felipe Latgé.

O jovem artista cresceu e a sua imagem mudou radicalmente ao longo dos anos, tal como revelam as suas recentes partilhas na rede social Instagram.

A representação foi colocada de parte e Felipe Latgé trabalha atualmente no campo da publicidade e artes gráficas.

Em 'Da Cor do Pecado', Felipe Latgé dava vida ao filho da personagem interpretada por Giovanna Antonelli. Pelo desempenho na novela chegou a ser nomeado, com apenas nove anos, ao prémio Contigo de 2005, na categoria de Melhor Ator Infantil.

