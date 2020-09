Se teve a oportunidade de viver a década de 1990, então com certeza de que se irá lembrar desde visual de Anitta, que era bastante comum na época.

A cantora brasileira está com um look diferente. Conforme se pode ver pelas imagens partilhadas pela própria na sua conta de Instagram, esta decidiu fazer madeixas loiras na parte da frente do cabelo, fazendo lembrar assim um estilo popularizado por Geri das Spice Girls, mas em verão ruiva.

Incorporando ainda mais esta tendência vintage, hoje Anitta partilhou novas imagens na sua conta de Instagram onde toda a indumentária faz lembrar a época.

Ora veja!

