Leigh-Anne Pinnock, de 29 anos, e o noivo, o futebolista Andre Gray, também de 29 anos, vão ser pais pela primeira vez. A grande novidade foi anunciada nas redes sociais da cantora da banda Little Mix.

Leigh-Anne partilhou com os fãs as primeiras fotos da sua barriguinha de grávida e na legenda declarou-se feliz e concretizada com esta nova etapa na sua vida.

"Há tanto tempo que sonhávamos com este momento, não conseguimos acreditar que o sonho está finalmente a tornar-se realidade... mal podemos esperar para te conhecer", declara a futura mamã.

Clique para o lado na publicação para ver todas as imagens.

Leia Também: Pink teve medo de morrer de Covid-19. "Foi muito, muito assustador"