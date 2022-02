Laura Figueiredo marcou presença esta segunda-feira, dia 7, no programa 'Júlia' para apresentar a sua nova coleção de joias, feita em parceria com Mickael Carreira para o Dia dos Namorados.

Júlia Pinheiro aproveitou a ocasião para questionar a apresentadora sobre a forma como a família tem ultrapassado a dor causada pela morte de Sara Carreira, irmã de Mickael.

"A vossa família foi submetida a uma adversidade terrível e é nas adversidades que se prova se está forte ou não. Uniu-vos ainda mais?", quis saber a apresentadora.

"Por muito forte que estejamos [não chega]... Mas é isso, é mantermo-nos unidos e fazermos o melhor para estarmos uns para os outros e um ir levantando o outro sempre que possível", realça.

Por fim, Laura reforçou o agradecimento a todos os portugueses que apoiaram a família nesta fase delicada. "Nós nunca vamos conseguir agradecer suficientemente aos portugueses. Não só agora com a associação [Sara Carreira], mas no último ano e pouco nós percebemos o quanto acarinhados todos nós somos diariamente. Não é um momento, não é uma data, é todos os dias. O respeito, nós sentimos mesmo que as pessoas sofreram connosco e estão connosco todos os dias", afiança.

Sara Carreira, recorde-se, morreu aos 21 anos, em dezembro de 2020, na sequência de um trágico acidente de viação.

