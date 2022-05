Laura Quintas, uma das concorrentes da terceira edição do 'Casados à Primeira Vista', foi entrevistada por Júlia Pinheiro. A conversa vai ser transmitida no programa das tardes da SIC de sexta-feira e um teaser promocional promete que será uma entrevista reveladora.

No vídeo publicado esta noite por Júlia Pinheiro, Laura recorda os tempos em que viveu na rua com a sua primeira filha, Rita, atualmente com 30 anos.

"Os tais sonhos que eu tinha de menina, do amor e uma cabana, do príncipe encantado que ia lutar por mim e pela criança que eu ia ter não aconteceram", começou por dizer.

Questionada se "viveu na rua como sem-abrigo", Laura confirmou: "Vivi na rua com a minha filha nos braços".

"Era aquele homem que toda a mulher gosta. Preferia ter lavado porrada toda a vida do meu pai do que ter continuado naquela relação. Sujou o meu corpo, sujou-me a mim, sujou a minha alma", disse, referindo-se ao antigo companheiro.

Por fim, confessou: "Sou mesmo essa menina assustada, aventureira, sonhadora, mas ao mesmo tempo sou uma mulher carente. Quero quer amada".

Além de Rita, a concorrente dos 'Casados à Primeira Vista' é ainda mãe da atriz Bruna Quintas, de 24 anos.

