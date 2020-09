O dia 3 de setembro ficará para sempre marcado na família de Lara Afonso. Foi precisamente neste dia que há seis anos morreu a sobrinha da apresentadora de televisão, a inesquecível Nonô, a princesa côderosa.

Foi ainda no decorrer da madrugada que Lara usou as suas redes sociais para dedicar à sobrinha uma mensagem especial.

"Agora entendi o porquê de não estar a conseguir dormir… dia 3 de setembro. Meu amor, tanto tempo. Amo-te muito. E as tuas primas [as suas duas filhas] também. Estás aqui, eu sei que estás", escreveu a mulher Paulo Fernandes.

Por fim, Lara quis lembrar a música que dedicou à sobrinha. Um tema que nunca mais conseguiu voltar a cantar - 'Só Tu (Leonor)'.

Também a mãe da menina, Vanessa Afonso, assinalou a data com um texto emotivo partilhado na página da associação que criou após a morte de Leonor - Os Aprendizes da Nono.

"Hoje, seis anos volvidos do pior dia da minha vida, sigo estrada fora cheia do seu amor, mas despida do calor do seu toque... do seu abraço", lamenta Vanessa.

