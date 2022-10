Lana del Rey revelou num direto do Instagram que foi assaltada há alguns meses. A cantora explicou que a situação aconteceu em Los Angeles e enumerou o que foi levado.

Dentro do carro, que foi furtado, encontrava-se o seu computador, que continha várias músicas novas. "A única vez que deixei a minha mochila dentro do meu carro, alguém partiu as janelas e levou-a", contou.

A artista explicou que conseguiu aceder remotamente ao conteúdo que tinha nesse computador e pediu aos fãs que, caso as músicas sejam divulgadas, as ignorem.

"Por favor, não ouçam as músicas se as encontrarem, ainda não é a altura de saírem", notou.

No computador estavam ainda 200 páginas de um livro que havia escrito.

O vídeo que continha estas revelações foi, entretanto, eliminado.

