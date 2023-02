Kylie Jenner confessou que, atualmente, está mais próxima de Kim Kardashian, uma das suas irmãs. O motivo, conforme a empresária, de 25 anos, revelou numa entrevista à Vanity Fair, deve-se ao facto de ambas terem passado por separações dolorosas.

"A Kim mudou muito recentemente. Somos muito próximas, é sempre a primeira irmã a quem ligo quando preciso de alguma coisa. Passamos por experiências similares ultimamente", sublinha.

Vale notar que Kylie está solteira, depois de terminada a relação com o rapper Travis Scott, com quem tem dois filhos em comum. Por seu turno, no ano passado, Kim finalizou o processo de divórcio de Kanye West, com quem tem quatro filhos.

