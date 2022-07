Kylie Jenner está novamente no centro das atenções e não pelos melhores motivos. A celebridade está a ser muito criticada depois de ter feito uma publicação nas redes sociais onde se 'gaba' por ter jatos privados.

"Queres ir no meu ou no teu?", escreveu na legenda de uma fotografia em que aparece com o companheiro, Travis Scott.

De acordo com a página do Twitter CelebJets, citada pelo Page Six, a mesma informou que a figura pública voou de Camarillo para Van Nuys, Califórnia, na semana passada, e que demoraria apenas três minutos em vez de 45 minutos de carro. Mais tarde, atualizaram a informação e esclareceram que o tempo total do voo foi de 17 minutos.

Perante as partilhas, rapidamente recebeu várias reações em que a acusam de não se preocupar com o meio ambiente e a poluição.

"[...] Como se ela não estivesse a causar mais danos ao meio ambiente do que a maioria de nós com os seus voos de três minutos", comentou um internauta. "Cada vez que uma palhinha de papel começa a dissolver-se na minha bebida, lembro-me do facto de a Kylie Jenner usar o jato privado para voos de três minutos e fico com uma raiva...", acrescentou outro.

Leia Também: Vídeo. Kylie Jenner mostra (um pouco) do guarda-roupa da filha