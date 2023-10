Kourtney Kardashian espera o primeiro filho com o músico Travis Barker, dos Blink-182, e explicou como os médicos impuseram restrições à sua vida, incluindo no campo sexual.

Em entrevista à Vanity Fair Italia, Kourtney – que já é mãe de Mason, de 13 anos, Penelope, de 11, e Reign, de oito, fruto da sua relação terminada com Scott Disick – afirmou que "fisicamente [se] sente ótima" e que gosta "da ideia de estar grávida".

"Desta vez, ao contrário das três gravidezes anteriores, fui acompanhada por um grupo diferente de médicos, que me impuseram muitas restrições durante os primeiros meses. Sem treino, sem Pilates, sem cafeína, sem voos. E sem sexo", revelou a empresária, de 44 anos.

Estas restrições tiveram, de início, um efeito negativo na vida da 'socialite', que garante agora ter 'esquecido' isso após ter sido internada no mês passado devido a uma complicação na gravidez, obrigando-a a submeter-se a uma cirurgia fetal urgente, que acabou por salvar a vida do bebé.

"Acho que todo esse cuidado me deu um pouco de medo porque não precisava de fazer isso antes. Demorei um pouco para me livrar do medo, diria que logo após a cirurgia cheguei ao ponto onde comecei a soltar-me, parei de me preocupar. Agora converso com o bebé todos os dias, penso positivo, a minha cabeça está tranquila e rezo muito", acrescentou ainda.

