Dez dias após o nascimento do primeiro filho em comum de Kourtney Kardashian e Travis Barker, que veio ao mundo no passado dia 4 de novembro, é a vez de o baterista dos Blink-182 soprar as velas.

Para assinalar os 48 anos do marido, Kourtney partilhou um conjunto de fotografias ousadas na sua conta no Instagram, onde aparece seminua, umas vezes de costas e outras com o marido a cobrir-lhe os seios, imagens captadas já na reta final da gravidez.

"Ao meu marido, a minha alma gémea, o meu melhor amigo, o meu amante, o pai do meu filho, o meu tudo… Desejo-te um feliz aniversário. Realizas todos os meus sonhos e sinto-me muito abençoada por te ter ao meu lado. Amo-te além do que as palavras podem expressar, para sempre", escreveu a empresária.

