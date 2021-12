Em casa de Kourtney Kardashian este semana viveu-se uma data muito especial. Os rapazes da celebridade, os pequenos Mason e Reign, celebraram o aniversário.

Mason completou 12 anos enquanto o irmão mais novo, Reign, comemorou o 7.º aniversário.

No Instagram, a mamã 'babada', assinalou a data com a partilha de algumas imagens juntamente com uma carinhosa mensagem.

"Feliz aniversário para os meus irmãos gémeos com cinco anos de diferença. Não podia ter sonhado com nada parecido para os meus filhos, sinto-me muito abençoada e grata por estes dois meninos e tudo o que eles trazem à minha vida", escreveu.

Recorde-se que Kourtney Kardashian e o ex-companheiro, Scott Disick, são ainda pais da pequena Penelope, de nove anos.

